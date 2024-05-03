В Петербурге представят моноспектакль к 100-летию Булата Окуджавы

Артист «Петербург-концерта», лауреат международных конкурсов, солист филармонической группы баритон Андрей Свяцкий представит моноспектакль к 100-летию Булата Окуджавы. Зрители услышат историю на основе прозы, концертов, интервью поэта.





Свяцкий отметил, что ему хотелось перенести на сцену голос Окуджавы, передать публике его «неповторимую интонацию» и ощущение от реального человека.





«Я попробовал рассказать о его удивительной судьбе так, как мог бы это сделать он сам. Надеюсь, получится интересно рассказать не только о поэте, но и о том многослойном периоде истории нашей страны», — приводит слова артиста aif.ru





Моноспектакль состоится 8 мая в Екатерининском собрании. В постановке также задействован лауреат международных конкурсов, автор сочинений и переложений для шестиструнной и семиструнной гитары Александр Вулла.









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