На выставке в Петербурге представили Золотую Звезду города-героя Ленинграда

04.05.2024

На выставке в Петербурге представили Золотую Звезду города-героя Ленинграда
Подлинную медаль «Золотая Звезда» города-героя Ленинграда можно увидеть на выставке ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, сообщили в пресс-службе музея.

Одна из главных наград Северной столицы хранится в Законодательном собрании Санкт-Петербурга и практически не покидает его стен. У витрины с государственными наградами будет нести дежурство почетный караул Штаба Поста № 1 Санкт-Петербургского центра патриотического воспитания «Дзержинец».

Экспозиция стала новой важной традицией, напоминающей о героическом прошлом Отечества, о защитниках и жителях Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и блокады. 

Выставка продлится до 12 мая включительно.


Фото: Pixabay.com