На выставке в Петербурге представили Золотую Звезду города-героя Ленинграда

Подлинную медаль «Золотая Звезда» города-героя Ленинграда можно увидеть на выставке ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, сообщили в пресс-службе музея.





Одна из главных наград Северной столицы хранится в Законодательном собрании Санкт-Петербурга и практически не покидает его стен. У витрины с государственными наградами будет нести дежурство почетный караул Штаба Поста № 1 Санкт-Петербургского центра патриотического воспитания «Дзержинец».





Экспозиция стала новой важной традицией, напоминающей о героическом прошлом Отечества, о защитниках и жителях Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и блокады.





Выставка продлится до 12 мая включительно.









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