Юрия Куклачева выпишут из больницы 13 мая

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев будет выписан из больницы 13 мая, сообщает ТАСС.





В день своего 75-летия, 12 апреля, основатель и руководитель Театра кошек Куклачев почувствовал недомогание во время выступления в эстрадно-цирковом шоу «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни». Медики оказали ему первую помощь и увезли в больницу, где артисту сделали операцию. Куклачев перенес обширный инфаркт.





Юрий Куклачев — первый русский постановщик цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в том числе Золотой кубок и звание «Самый оригинальный театр мира», полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Куклачева посвящены документальные фильмы «С улыбкой доброй» (1980, режиссер Юрий Дубравин) и «Кот и клоун» (1984, Сергей Вологдин).





Ранее газета «Культура» взяла большое интервью у выдающегося артиста цирка, клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева, которому 12 апреля исполнилось семьдесят пять лет.









Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»