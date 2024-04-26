В «ГЭС-2» открылась выставка, посвященная режиссеру Динаре Асановой

26.04.2024

В «ГЭС-2» открылась выставка, посвященная режиссеру Динаре Асановой
В пространстве Дом культуры «ГЭС-2» открылась выставка, посвященная кинорежиссеру Динаре Асановой.

Выставка «Уроки радости и боли» состоит из трех частей. Первая знакомит с короткометражным дебютом Асановой, снятым по мотивам рассказа Валентина Распутина.

Вторая знакомит зрителей со знаковыми фильмами Динары Асановой — полнометражным дебютом «Не болит голова у дятла», «Ключ без права передачи», «Жена ушла», «Пацаны».
В третьей части представлены экспонаты, знакомящие посетителя с личностью Динары Асановой.

Фильмы, представленные на выставке, дополнены фотографиями, фрагментами интервью, архивными материалами.

Посетить выставку можно до 14 июля 2024 года.

Фото: Дом культуры «ГЭС-2»