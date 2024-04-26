В «ГЭС-2» открылась выставка, посвященная режиссеру Динаре Асановой

Фильмы, представленные на выставке, дополнены фотографиями, фрагментами интервью, архивными материал...
Реставрация подводной лодки стала «Проектом года» в туристической сфере.
Музыкант более года проживает в России.
Киркорова признали виновным в уклонении от исполнения административного наказания.
Показы спектакля в постановке Юрия Смекалова пройдут 28, 29 апреля и 1 мая.
Фильмы, представленные на выставке, дополнены фотографиями, фрагментами интервью, архивными материал...
Реставрация подводной лодки стала «Проектом года» в туристической сфере.
Музыкант более года проживает в России.
Киркорова признали виновным в уклонении от исполнения административного наказания.
Показы спектакля в постановке Юрия Смекалова пройдут 28, 29 апреля и 1 мая.
Глава правительства отметил большой вклад Маяровской в развитие отечественной культуры.
По словам председателя отделения Русского географического общества Алексея Буякова, основная часть ф...
По словам директора Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынж...
Квесты на основе российских фильмов могут стать следующим шагом в развитии кинематографа и привлечен...
Первым событием конкурса станет праздничный концерт при участии солистов и коллективов из разных гор...
Выставка «Солнечный сад» приурочена к юбилею Церетели и будет доступна посетителям до 22 сентября.
Обменные гастроли Севастопольского академического русского драмтеатра имени Луначарского пройдут с 2...
Создатели проекта записали 23 диска с 2008 года.
Поэты Михаил Кривошеев и Вадим Богданов скончались с разницей в несколько часов.
Музыканты выступили в 12 городах десяти регионов России.
Действие картины происходит в послевоенные годы.
Выставка будет работать до 13 августа.
Режиссером постановки по пьесе Дмитрия Данилова выступил Денис Азаров.
Музыканты вышли на сцену Вологодского драматического театра под управлением Валерия Гергиева.
Артист отказался шутить про Кологривого после скандалов.
26.04.2024