В «ГЭС-2» открылась выставка, посвященная режиссеру Динаре Асановой

В пространстве Дом культуры «ГЭС-2» открылась выставка, посвященная кинорежиссеру Динаре Асановой.





Выставка «Уроки радости и боли» состоит из трех частей. Первая знакомит с короткометражным дебютом Асановой, снятым по мотивам рассказа Валентина Распутина.



Вторая знакомит зрителей со знаковыми фильмами Динары Асановой — полнометражным дебютом «Не болит голова у дятла», «Ключ без права передачи», «Жена ушла», «Пацаны».

В третьей части представлены экспонаты, знакомящие посетителя с личностью Динары Асановой.



Фильмы, представленные на выставке, дополнены фотографиями, фрагментами интервью, архивными материалами.



Посетить выставку можно до 14 июля 2024 года.





Фото: Дом культуры «ГЭС-2»