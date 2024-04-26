В Москве оштрафовали певца Филиппа Киркорова

В Москве суд оштрафовал певца Филиппа Киркорова, говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.



Киркорова признали виновным в уклонении от исполнения административного наказания. За ранее неуплаченный штраф артисту придется заплатить еще один — в двукратном размере от первого.



Ранее Филиппу Киркорову выписали штраф за неправильную парковку. Певец, по информации «Известий», уклонился от уплаты штрафа в 60-дневный период.









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