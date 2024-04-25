Гастроли Донецкого симфонического оркестра завершились в рамках масштабного проекта

Донецкий симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева завершил гастроли в рамках межрегионального проекта «Оркестр непокоренных». Заключительный гала-концерт состоялся на сцене Донецкой государственной академической филармонии.





Директор филармонии Александр Парецкий обратился к зрителям. По его словам, артисты выступили в 12 городах десяти российских регионов.





«Переезжая из города в город, мы видели разных людей и мы с радостью называли их соотечественниками. Везде мы встречали теплый, радушный, горячий прием», — приводит ТАСС обращение Парецкого.





Проект посвящался 10-летию Донецкой Народной Республики и 90-летнему юбилею оркестра Донецкой филармонии. В финальном концерте приняла участие известная пианистка Валентина Лисица. Зрители услышали произведения Михаила Глинки, Модеста Мусоргского, Дмитрия Шостаковича, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.









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