Премьера фильма Грамматикова «Смотри на меня» состоялась на ММКФ

Премьерный специальный показ фильма режиссера Владимира Грамматикова «Смотри на меня» состоялся на полях 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Картина создана по сценарию Андрея Кончаловского.





Фильм основан на реальных событиях из истории семьи режиссера. Действие картины разворачивается в послевоенные годы.





«Там есть причины — с одной стороны, фантастическая, послепобедная эйфория, а с другой стороны — голод и разруха, и вопрос «Как жить дальше?» стоял перед страной», — приводит ТАСС слова режиссера.





Грамматиков признался, что создатели фильма старались воплотить это время в реквизите и костюмах, а также в мотивации, актерах и во взаимоотношениях героев.





Главную роль сыграла Александра Урсуляк. В фильме также снялись Евгения Симонова, Евгений Стеблов, Семен Шкаликов и Ольга Лапшина. Картина выйдет на больших экранах в сентябре 2024 года.









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