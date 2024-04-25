Премьера фильма Грамматикова «Смотри на меня» состоялась на ММКФ

25.04.2024

Премьера фильма Грамматикова «Смотри на меня» состоялась на ММКФ
Премьерный специальный показ фильма режиссера Владимира Грамматикова «Смотри на меня» состоялся на полях 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Картина создана по сценарию Андрея Кончаловского.

Фильм основан на реальных событиях из истории семьи режиссера. Действие картины разворачивается в послевоенные годы.

«Там есть причины — с одной стороны, фантастическая, послепобедная эйфория, а с другой стороны — голод и разруха, и вопрос «Как жить дальше?» стоял перед страной», — приводит ТАСС слова режиссера.

Грамматиков признался, что создатели фильма старались воплотить это время в реквизите и костюмах, а также в мотивации, актерах и во взаимоотношениях героев.

Главную роль сыграла Александра Урсуляк. В фильме также снялись Евгения Симонова, Евгений Стеблов, Семен Шкаликов и Ольга Лапшина. Картина выйдет на больших экранах в сентябре 2024 года.


Фото: Pixabay.com