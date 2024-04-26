В Московском музее современного искусства открылась выставка к юбилею Зураба Церетели

«Для нас важно показать ретроспективу творчества мастера. Очень важно, что большинство работ представлены публике впервые — из домашней мастерской, из Грузии, мы их привезли прямо зрителю в Москву. Здесь каждый зал открывает художника по-своему, показывает многогранность Зураба Церетели. Выставка продлится до 22 сентября, но мы рассматриваем и возможность ее продления», — рассказал исполнительный директор Московского музея современного искусства, вице-президент Российской академии художеств Василий Церетели.По словам куратора выставки, руководителя научного отдела Московского музея современного искусства Андрея Егорова, в экспозиции представлено около 300 объектов — живопись, графика, скульптура разного формата, декоративные объекты из шамота и глазури, мозаичные скульптуры, коллажи из металла.Андрей Егоров отметил, что каждый на выставке сможет открыть для себя «совершенно неизвестного Церетели».