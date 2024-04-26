Министр культуры России Ольга Любимова вручила государственные награды деятелям культуры и искусства.



Церемония награждения состоялась в павильоне «Наша культура» Международной выставки-форума «Россия».



«Сегодня для меня честь поздравить всех вас. Пожелать вам сил, пожелать вам здоровья, самого главного — чтобы получалось все задуманное. Чтобы было больше выставок, чтобы больше было талантливых постановок, больших ролей, больших гастролей, больше встреч с нашими зрителями, чтобы у них была возможность чаще видеть вас», — сказала министр, открывая церемонию.



Наград удостоены 26 человек, в число которых вошли музыканты, актеры, артисты цирка.



Директор парка «Зарядье» Иван Демидов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Та же награда вручена артисту Московского академического театра имени Маяковского Евгению Парамонову.



Десять человек удостоены медали «За труды в культуре и искусстве». Семи деятелям культуры присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».









Фото: пресс-служба Минкультуры России