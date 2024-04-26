Около тысячи зрителей съедутся на фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия»

26.04.2024
На берегу озера Байкал 17 августа состоится фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия».
Ожидается, что гостями фестиваля станут около 1 тысячи зрителей.
По словам директора Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г.Ц. Цыцынжапова Дмитрия Дылыкова, на фестиваль приедут в том числе туристы из других регионов.
«Мы ожидаем около 1 тыс. зрителей. Мы точно знаем, что будет красиво, душевно и запомнится надолго. Атмосфера будет волшебной: балет на фоне заката на берегу Байкала создает ощущение, что артисты танцуют прямо на водной глади. Это единение природы и высокого искусства. Будут представлены отрывки из классического репертуара и номера современной хореографии», — приводит
слова Дылыкова ТАСС.
Детали программы организаторы пока не раскрывают, но обещают, что номера будут не менее красочными и зрелищными, чем в 2023 году, когда зрителям были представлены адажио из балета «Красавица Ангара», отрывки из балета «Лебединое озеро». В фестивале приняли участие ведущие солисты Бурятского оперного театра, Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского, Мариинского театра, Музыкального театра Республики Карелия, Театра Бориса Эйфмана, Астраханского театра оперы и балета. В этом году на фестивале ждут народного артиста России Андриса Лиепу.
Фестиваль пройдет в третий раз в поселке Турка в Особой экономической зоне «Байкальская гавань».