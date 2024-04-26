Около тысячи зрителей съедутся на фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия»

26.04.2024

Около тысячи зрителей съедутся на фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия»
На берегу озера Байкал 17 августа состоится фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия».

Ожидается, что гостями фестиваля станут около 1 тысячи зрителей.

По словам директора Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г.Ц. Цыцынжапова Дмитрия Дылыкова, на фестиваль приедут в том числе туристы из других регионов.

«Мы ожидаем около 1 тыс. зрителей. Мы точно знаем, что будет красиво, душевно и запомнится надолго. Атмосфера будет волшебной: балет на фоне заката на берегу Байкала создает ощущение, что артисты танцуют прямо на водной глади. Это единение природы и высокого искусства. Будут представлены отрывки из классического репертуара и номера современной хореографии», — приводит слова Дылыкова ТАСС.

Детали программы организаторы пока не раскрывают, но обещают, что номера будут не менее красочными и зрелищными, чем в 2023 году, когда зрителям были представлены адажио из балета «Красавица Ангара», отрывки из балета «Лебединое озеро». В фестивале приняли участие ведущие солисты Бурятского оперного театра, Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского, Мариинского театра, Музыкального театра Республики Карелия, Театра Бориса Эйфмана, Астраханского театра оперы и балета. В этом году на фестивале ждут народного артиста России Андриса Лиепу.

Фестиваль пройдет в третий раз в поселке Турка в Особой экономической зоне «Байкальская гавань».