В Русском музее открылась выставка картин портретиста XVIII века Вишнякова

В Русском музее открылась выставка картин портретиста XVIII века Вишнякова

25.04.2024

Государственный Русский музей (ГРМ) представил выставку картин одного из самых ярких представителей портрета первой половины XVIII века Ивана Вишнякова. Экспозиция развернулась в Михайловском замке.

В пресс-службе музея отметили, что из огромного наследия художника до наших дней дошло немногое.

«Тем большую ценность представляют 11 сохранившихся портретов, находящихся в собраниях Русского музея, Третьяковской галереи, Музея Тропинина <...>, художественных музеев Твери, Рыбинска и Национального художественного музея Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

В ГРМ уточнили, что на выставке предполагается экспонирование 17 реставрированных образов Вишнякова из иконостаса Троицкой соборной церкви, написанного в 1755 году совместно с Д. Михайловым. Ознакомиться с экспозицией можно будет до 1 июля.


Фото: Pixabay.com