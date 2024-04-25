В Русском музее открылась выставка картин портретиста XVIII века Вишнякова

Государственный Русский музей (ГРМ) представил выставку картин одного из самых ярких представителей портрета первой половины XVIII века Ивана Вишнякова. Экспозиция развернулась в Михайловском замке.
В пресс-службе музея отметили, что из огромного наследия художника до наших дней дошло немногое.
«Тем большую ценность представляют 11 сохранившихся портретов, находящихся в собраниях Русского музея, Третьяковской галереи, Музея Тропинина <...>, художественных музеев Твери, Рыбинска и Национального художественного музея Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
В ГРМ уточнили, что на выставке предполагается экспонирование 17 реставрированных образов Вишнякова из иконостаса Троицкой соборной церкви, написанного в 1755 году совместно с Д. Михайловым. Ознакомиться с экспозицией можно будет до 1 июля.
Фото: Pixabay.com