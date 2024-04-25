В Музее искусства Петербурга откроются четыре новые выставки

Четыре новые выставки откроются 3 мая в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.





Проекты представляют знаковых мастеров Петербурга и демонстрируют разнообразие и масштаб творческих поисков в отечественном искусстве второй половины XX столетия. Первая выставка «Неожиданный взгляд» приурочена к 90-летию скульптора-шестидесятника Константина Симуна, автора памятника «Разорванное кольцо», который стал символом подвига Ленинграда в дни блокады.





Второй проект под названием «Мифологическая сюита» откроется в честь 75-летия известного петербургского графика Татьяны Леоновой. Посетителям представят 45 произведений, выполненных сангиной, углем и акварелью.





Выставка «Отцы и дети» познакомит зрителей со знаменитой династией Натаревичей и Вайнманов. Экспозиция представит искусство двух поколений творцов.





Последним проектом станет «Пластическая мелодия» с работами скульптора Льва Сморгона. В экспозицию вошли работы из камня 1990-2000-х.









Фото: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков