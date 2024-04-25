В Москве стартовали съемки фильма «За слова отвечаю» с Оксаной Акиньшиной

Съемки полнометражной картины «За слова отвечаю» стартовали в Москве. Главную роль в фильме сыграла Оксана Акиньшина.





По сюжету популярную инфоцыганку Свету Солнце сажают в тюрьму. Для защиты в суде героине необходимы ходатайства тех, кому помогли ее тренинги. Однако общая волна ненависти не оставляет ей надежд. Единственными защитницами Светы могут стать сокамерницы, которые не верят ни в какие сакральные техники.





«Это история о том, что каждому человеку важна опора, этим она меня и зацепила. Мы все не идеальны. Часто мы зацикливаемся на своих слабостях — а это мешает нам двигаться дальше и быть счастливыми. Я бы хотел, чтобы после нашего фильма каждый смог чуть больше поверить в себя», — сказал режиссер Виталий Дудка.





Постановщик отметил, что в проекте задействован обширный и разнообразный женский каст. Такое количество главных героинь, по его словам, является редкостью. В кадре режиссер пообещал много красивых и талантливых девушек.









Фото: Пресс-служба проекта «За слова отвечаю»