Театр Наций откроет новый сезон постановкой китайского режиссера

25.04.2024
Театр Наций в Москве откроет новый сезон премьерой постановки «Я не убивала своего мужа».
Спектакль по роману Лю Чженьюня основан на китайской мифологии.
Режиссером спектакля выступит Дин Йетенг, рассказала в четверг директор театра Наталья Мазур.
«У нас начинает работу молодой режиссер Дин Йетенг из Китая, это будет спектакль с названием "Я не убивала своего мужа" — <...> такое интересное произведение, основанное на китайской мифологии. Мы с нетерпением ждем, в июле будет приемка, и в сентябре мы откроем новый сезон этим спектаклем», — приводит
ТАСС слова руководителя.
По словам директора, в следующем сезоне театр планирует представить не менее 10 премьер.
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