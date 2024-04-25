В Красногорском филиале Музея Победы пройдут показы Международного фестиваля правильного кино

В Красногорском филиале Музея Победы пройдут показы III Международного фестиваля правильного кино.



Смотр приурочен к празднованию Дня Победы, сообщили в пресс-службе музея.



Показы конкурсной программы пройдут в Красногорском филиале 1, 3, 8 и 9 мая. В программе — документальные и игровые фильмы, короткометражное кино, анимация, военно-патриотические и исторические сериалы.



«В течение одного дня можно будет посмотреть цикл документальных фильмов о шедеврах военных музеев нашей страны. Кроме того, юных гостей ждет полнометражный анимационный фильм "Альмандар", снятый по мотивам пьесы драматурга Туфана Миннуллина "Старик из деревни Альдермыш". Спектакль-притча шел в Казани 36 лет и за это время стал уникальным культурным явлением современной истории Татарстана. И это далеко не вся программа кинофорума, которую представят в Красногорском филиале», — рассказали в Музее Победы.



Организаторы отметили, что показы можно посетить бесплатно, по предварительной регистрации.



III Международный фестиваль правильного кино пройдет с 30 апреля по 10 мая. В фестивале участвуют 33 картины, 20 фильмов будут показаны во внеконкурсной программе.











