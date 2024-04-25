В Крыму прошли «Большие гастроли» к 10-летию воссоединения полуострова с Россией

В Крыму прошли «Большие гастроли» Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова и Малого театра.



Гастроли состоялись в рамках празднования десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.



Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова представил в Керчи, Симферополе и Севастополе спектакль «12».



«Я уверен, что мы были обязаны привезти сюда, в Крым, наш спектакль "12″. Энергетика и атмосфера Крыма очень мощно проявляются в реакции зрителей на наш спектакль. И дело не в аплодисментах, а в тишине, в том, как люди слушают и воспринимают все то, что происходит на сцене», — рассказал художественный руководитель Центра театра и кино Никита Михалков.



Малый театр представил в Севастополе спектакль «Большая тройка (Ялта-45)».



«Мы рады привезти "Большую тройку" именно в Крым. Мне кажется, здесь этот спектакль воспримут особенно чутко. Этот спектакль не реконструкция исторических событий, а художественное высказывание и попытка воссоздать картину тех тяжелых дней», — отметил главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский.



В 2024 году в Крыму в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России запланировано еще несколько проектов.









Фото: пресс-служба Минкультуры России