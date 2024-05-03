В Петербурге откроют художественную галерею и концертный зал в особняке Брусницыных

Особняк Брусницыных на Васильевском острове в Санкт-Петербурге превратится в общественное пространство с залами для выставок и концертов, пишет «Фонтанка». Здание арендовала московская компания «ЦРН «Контакт»».





Особняк постройки середины XIX века в последние годы находился в запустении, отмечают журналисты. В настоящий момент в здании начались работы по консервации и снова проводятся экскурсии. Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) сдало здание в аренду ООО «Центр регистрации недвижимости «Контакт»». Договор стороны заключили в августе 2023 года на 25 лет.





По условиям соглашения к лету 2025-го арендатор должен подготовить и согласовать научно-проектную документацию. К лету 2028 года необходимо выполнить работы по сохранению.





Здание построили купцы Брусницыны напротив принадлежащего им кожевенного завода. Особняк перестроили в 1880-х в стиле эклектики. В советское время здесь располагалась администрация предприятия. Однако часть исторической отделки и мебели уцелела. Когда завод закрылся, здание сдавалось в аренду. Особняк использовали для съемок фильмов и клипов. Так, интерьеры можно увидеть в фильме «Последняя сказка Риты», клипе на песню «Фокусник» группы «Король и Шут».









Фото: YouTube