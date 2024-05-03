Милош Бикович рассказал студентам Школы критики о фильме «Лесной царь»

Актер, продюсер, глава Союза кинематографистов Сербии Милош Бикович пообщался со студентами Школы критики. Встреча состоялась в даты проведения 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) после премьеры фильма «Лесной царь».





Бикович сыграл небольшую роль в картине, которую спродюсировал. Актер ответил на вопросы студентов о «Лесном царе» и других проектах. Школа критики прошла в Москве с 17 по 27 апреля в рамках ММКФ.





Актер признался, что познакомился с режиссером «Лесного царя» Гораном Радовановичем благодаря общему с Никитой Михалковым другу. Бикович решил продюсировать фильм, поскольку ему нравятся его работы, в частности картина «Анклав».





«Сценарий при первом прочтении мне не очень понравился, но я знал, что Горан снимет лучше, чем написано на бумаге. Позднее режиссер предложил мне сыграть маленькую роль — отца главного героя, мальчика Саввы», — приводит РГ слова актера.





Бикович отметил, что ему близка история, рассказанная в фильме. По сюжету восьмилетний Савва отправляется в эвакуацию из-за атак НАТО в 1999 году. Мать увозит сына, чтобы избежать смерти.





Актер также обсудил со студентами Школы критики культурную политику, запрет на использование смартфонов детьми, театр и другие вопросы. Одной из тем стало сотрудничество России и Сербии в кинематографе.









Фото: YouTube