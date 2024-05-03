В Петербурге закрасили граффити с Сергеем Бодровым на площади Александра Невского

Граффити с портретом актера и режиссера Сергея Бодрова на площади Александра Невского исчезло. На его месте оказалось изображение персонажа из фильма «Звездные войны» магистра Йоды.





Авторы «Петербургского дневника» допускают, что заместить граффити могли организаторы фестиваля «Старкон». Мероприятие пройдет в городе с 4 по 5 мая.





На плакате с персонажем из «Звездных войн» есть отсылка в фильму «Брат 2» Алексея Балабанова.





«В ньютонах сила, брат!» — гласит послание.





Напомним, герой Сергея Бодрова Данила Багров спрашивал, в чем заключается сила.





Стоит отметить, что само граффити никто, как выяснилось, не трогал. Изображение с Бодровым завешено баннером.









Фото: YouTube