Постановки о генетике и космосе победили в конкурсе школьных спектаклей в Архангельске

Спектакли о Михаиле Ломоносове, космонавте Иване Вагнере, генетике и арктических водорослях победили в первом конкурсе детских театральных коллективов в Архангельской области. В пресс-службе областного театра драмы уточнили, что всего отобрано семь работ.





Участники должны были посвятить постановки научным достижениям или деятелям науки, которые связаны с регионом. В пресс-службе театра уточнили ТАСС , что работы победителей покажут на фестивале «Ломоносов фест», который состоится с 10 по 16 мая.





«Ребята вспомнили генетика Георгия Карпеченко, нашего современника — космонавта Ивана Вагнера, полезные свойства ламинарии, колыбель атомного судостроения — Северодвинск и вообще Арктику, которую не зря называют кухней погоды», — отметили в пресс-службе.





Всего организаторы конкурса, проводимого вместе с министерством образования Архангельской области, рассмотрели 11 заявок. Участниками стали Театр теней, танцевальная студия и театральные кружки. Школьники и преподаватели создали мини-спектакли продолжительностью от пяти до 15 минут. Коллективы из Котласа, Архангельска, Северодвинска, Вельского и Холмогорского районов представят свои постановки на сцене областного театра в рамках фестиваля «Ломоносов фест. Искусство. Наука. Технологии».









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