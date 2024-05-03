Москвичи смогут увидеть премьеру циркового шоу «Антигравитация» на сцене ДК имени Горбунова

Солист Cirque du Soleil, режиссер Андрей Кольцов и автор, худрук проекта «Антигравитация» Нина Чусова анонсировали премьеру циркового шоу в ДК имени Горбунова. Москвичи и гости столицы смогут посетить представление 23 мая.





Шоу «Антигравитация» представлено медиагруппой «Красный квадрат» при участии ГБУК «Москонцерт» при поддержке Яндекс.Афиша.





«В основе сюжета – повесть-притча Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», книга-бестселлер, философская глубина которой неисчерпаема. Главный герой – символ стремления к самосовершенствованию, не ограниченному ничем», — говорится в описании представления.





Организаторы отметили, что постановщиков и артистов шоу-спектакля взволновали вопросы о вознесении над обыденным миром и устремления к новым жизненным смыслам. Зрители увидят акробатическое искусство, современную хореографию, передовые высокие технологии, мультимедийные декорации, графику CGI с эффектом присутствия. Медиаэкран площадью 100 квадратных метров с острым углом наклона делает пространства реалистичными. Вместе с героями спектакля зритель побывает у подножия горы, в небе и океане.









Фото: Пиар-служба проекта «Антигравитация»