Москвичи смогут увидеть премьеру циркового шоу «Антигравитация» на сцене ДК имени Горбунова

03.05.2024

Москвичи смогут увидеть премьеру циркового шоу «Антигравитация» на сцене ДК имени Горбунова
Солист Cirque du Soleil, режиссер Андрей Кольцов и автор, худрук проекта «Антигравитация» Нина Чусова анонсировали премьеру циркового шоу в ДК имени Горбунова. Москвичи и гости столицы смогут посетить представление 23 мая.

Шоу «Антигравитация» представлено медиагруппой «Красный квадрат» при участии ГБУК «Москонцерт» при поддержке Яндекс.Афиша.

«В основе сюжета – повесть-притча Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», книга-бестселлер, философская глубина которой неисчерпаема. Главный герой – символ стремления к самосовершенствованию, не ограниченному ничем», — говорится в описании представления.

Организаторы отметили, что постановщиков и артистов шоу-спектакля взволновали вопросы о вознесении над обыденным миром и устремления к новым жизненным смыслам. Зрители увидят акробатическое искусство, современную хореографию, передовые высокие технологии, мультимедийные декорации, графику CGI с эффектом присутствия. Медиаэкран площадью 100 квадратных метров с острым углом наклона делает пространства реалистичными. Вместе с героями спектакля зритель побывает у подножия горы, в небе и океане.


Фото: Пиар-служба проекта «Антигравитация»