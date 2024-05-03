Каннский кинофестиваль может обернуться протестами сотрудников

03.05.2024

Каннский кинофестиваль может обернуться протестами сотрудников
Около 200 работников французских киносмотров могут устроить забастовку во время Каннского кинофестиваля. Об этом информирует Deadline.

По данным издания, Каннский кинофестиваль известен как место протестов. Однако в этот раз «бунт идет изнутри». Участниками забастовок станут работники смотра, а также других кинофестивалей Франции. Причина протестов заключается в оплате труда.

Организатором забастовок выступает группа Sous Les Écrans La Dèche: Collectif Des Précaires Des Festivals De Cinéma. Объединение появилось в марте 2020 года и собрало работников различных секций Канн, а также сотрудников Bordeaux International, Фестиваля независимого кино, Фестиваля Люмьера в Лионе и Международного кинофестиваля Entrevues в Бельфоре.

Участниками протестов могут стать программисты, киномеханики, операторы субтитров, пресс-аташе фестиваля, а также различные административные и технические работники. Некоторые из них трудятся в графике «Неполный рабочий день».


Фото: YouTube