В Астрахани 4 мая откроется фестиваль «Музыка на траве»

Ежегодный творческий фестиваль на открытом воздухе «Музыка на траве» стартует в парке «Театральный» Астраханского театра оперы и балета 4 мая. В этом году проекту исполняется десять лет.





За годы своего существования фестиваль объединил тысячи астраханцев и гостей города. Всего в программе шесть вечерних представлений, которые состоятся 4, 9, 12, 18, 19 и 31 мая. Начало фестиваля приурочат ко дню основания Астраханского музыкального театра – предшественника нынешнего Театра оперы и балета. Творческий коллектив отмечает 28-летие. Зрители услышат знаменитые мелодии из опер, оперетт, музыкальных комедий, а также творческие номера из современного репертуара.





Также в Астрахани пройдет новый сезон проекта «Кино под открытым небом», пишет РГ . С 3 мая каждую неделю по пятничным вечерам на площади Ленина можно будет посетить сеансы кинопоказов на свежем воздухе. Проект работает в Астраханской области шестой год.





Первой лентой в рамках кинопоказов станет художественный фильм «Солнце на вкус». По сюжету подросток решает навестить дедушку на каникулах. Перед кинопоказом зрителей ждет концерт с участием творческих коллективов Астрахани.









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