Сборы фильма «Сто лет тому вперед» превысили отметку в 800 миллионов рублей

Фантастический фильм «Сто лет тому вперед» заработал в прокате 804,2 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.





Кинотеатры России и стран СНГ по сведениям на 29 апреля заработали около 157 миллионов рублей. Как правило, в длинные выходные касса понедельника составляет большую сумму, чем в воскресенье. Однако в этот раз вышло наоборот. Общая выручка уменьшилась на 10%.





Кинолента режиссера Александра Андрющенко попала в топ-10 по сборам среди российских лент в прокате. Фильм «Сто лет тому вперед» оказался на седьмом месте. Первую строчку занимает «Холоп 2», чья касса превысила отметку в 3,8 миллиарда рублей. На втором месте держатся «Бременские музыканты», на третьем – «Мастер и Маргарита».





Третья часть франшизы «Лед» занимает четвертую позицию по сборам за 2024 год. На пятом месте оказался «Летучий корабль», за которым идет анимационный фильм «Три богатыря и Пуп Земли». Восьмым стал «Онегин», девятым – «Воздух». Замыкает топ-10 «Конец славы» режиссера Марюса Вайсберга с Павлом Деревянко в главной роли.









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