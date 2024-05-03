В пермском театре партию черных лебедей в «Лебедином озере» исполнят мужчины

Мужчины исполнят партию черных лебедей в майских спектаклях «Лебединого озера», сообщили в Пермском театре оперы и балета. Пресс-служба уточнила, что такие решения не применялись в классических версиях постановки.





В апреле балетная труппа театра планировала отправиться с гастролями в Китай. По данным пресс-службы, выходило так, что в третьем акте набиралось всего три черных лебедя вместо восьми.





«Я решил сделать партию черных лебедей мужской, из части артистов, что не выходят на сцену в третьем акте. Сочинил новую хореографию, а Татьяна Ногинова нарисовала эскиз нового костюма», — приводятся в сообщении слова руководителя труппы Алексея Мирошниченко.





Мужской состав, отметили в пресс-службе, позволил усилить драматический конфликт в сюжете спектакля. Показы состоятся на сцене «Театра-Театра» 7, 8 и 10 мая.









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