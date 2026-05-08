Мариинский театр отметит 95-летие со дня рождения певца Льва Морозова показом «Мазепы»

Фото: пресс-служба Мариинского театра

Спектакль посвятят 95-летию со дня рождения заслуженного артиста РСФСР Льва Морозова, рассказали в театре.Представление состоится 8 мая на Исторической сцене под управлением Гургена Петросяна.«Двенадцать лет Лев Морозов был ведущим солистом Мариинского театра (тогда — Кировского). Его потрясающий голос, неповторимая энергия и артистический талант оставили неизгладимый след в сердцах множества поклонников оперы. Искренняя любовь к театральному искусству, которой Лев Михайлович щедро делился со зрителями, стала источником вдохновения для новых поколений артистов», — отметили в пресс-службе театра.Творческий путь Морозов начинал в Москве: после обучения в Консерватории у профессора Гуго Тица он стал солистом Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, где первым исполнил партию Андрея Болконского на сценической постановке всех тринадцати картин оперы Сергея Прокофьева «Война и мир». В Большом театре певец выступал как Евгений Онегин вместе с Галиной Вишневской (Татьяна), и современники считали его одним из выдающихся интерпретаторов этой роли. В Ленинграде на сцене Кировского театра артист исполнял знаменитые баритоновые партии: Жорж Жермон в «Травиате», Валентин в «Фаусте», Ренато в «Бале-маскараде», Дон Карлос в «Силе судьбы», Фигаро в «Севильском цирюльнике», Андрей Щелкалов в «Борисе Годунове», Григорий Грязной в «Царской невесте», а также заглавную роль в «Мазепе» Чайковского. В спектакле 8 мая, посвященном памяти артиста, главные партии исполнят Роман Бурденко, Инара Козловская, Игорь Морозов, Владимир Феляуэр, Елена Витман, Григорий Карасев, Михаил Макаров.