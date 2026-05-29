Фестиваль «Звезды белых ночей» откроет опера «Борис Годунов»

Мариинский театр открывает XXXIV фестиваль «Звезды белых ночей» оперой Мусоргского «Борис Годунов» в постановке болгарских мастеров Орлина Анастасова и Дениса Иванова.



Как сообщила пресс-служба театра, фестиваль продлится по 24 июля, в его программе — премьеры сезона и выступления мировых звезд.





29 мая на Новой сцене прозвучит нашумевшая премьера текущего сезона — «Борис Годунов». В заглавной партии — народный артист России, звездный бас Ильдар Абдразаков. С ним на сцену выйдут Алексей Марков, Евгений Акимов, Юрий Воробьев, Роман Широких, Андрей Попов и Мирослав Молчанов. Спектакль 31 мая также пройдет с участием Абдразакова, за дирижерским пультом — Валерий Гергиев. В день открытия на Исторической сцене покажут «Лебединое озеро» Чайковского с Марией Ильюшкиной и Эваном Капитеном, а в Концертном зале выступит Страдивари-ансамбль с произведениями Моцарта, Грига, Бартока и Дворжака.





В первый месяц фестиваля в спектаклях также задействованы Альбина Шагимуратова, Хибла Герзмава, Екатерина Семенчук, Елена Стихина, Сергей Скороходов, Алексей Марков, Михаил Векуа, Женисбек Пиязов, Хуан Санчо и Вероника Канхеми. 3 июня на Исторической сцене состоится концерт «Музыка театра», приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России, с участием Хиблы Герзмавы, Ольги Бородиной, Татьяны Сержан, Сергея Скороходова, Виктории Терешкиной, Александра Сергеева и других артистов. 4 июня на Новой сцене впервые в России покажут спектакль Большого театра имени Алишера Навои из Ташкента — оперу Генделя «Тамерлан» в постановке итальянского режиссера Стефано Поды. Главные партии исполнят Женисбек Пиязов (Узбекистан), Хуан Санчо (Испания), Вероника Канхеми (Аргентина), за дирижерским пультом — Алибек Кабдурахманов.



