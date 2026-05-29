В Петербурге пройдет концерт «Классика на Дворцовой» в честь Дня города

29 мая на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоится гала-концерт «Классика на Дворцовой» в честь 323-го дня рождения города.



На сцене выступят ведущие оперные исполнители из России и Италии. Зрители увидят 23 мини-спектакля, в программе — мировые хиты от оперы до рока.



Среди участников 2026 года — итальянцы Марко Чапони, Мариам Баттистелли, а также российские исполнители Игорь Головатенко, Мария Баракова, Андрей Данилов, Лидия Фридман, Инна Деменкова, Сергей Романовский, Семен Антаков. За дирижерским пультом Академического симфонического оркестра филармонии — Артем Абашев.



На сцену также выйдет Концертный хор Санкт-Петербурга под руководством Владимира Беглецова и виолончелист Борислав Струлев, известный экспериментами на стыке жанров.



Для каждого из 23 номеров ведущие видеохудожники России создали эффектные видеодекорации. Артисты выступят на сцене площадью около 600 кв. метров перед Зимним дворцом.



После гала-концерта на Адмиралтейской набережной поздним вечером начнется концерт «Музыка Дворцового моста». Программа выстроена как путешествие от шедевров русской оперы XIX века к музыке XX столетия и любимым песням о Ленинграде-Петербурге. Выступят симфонический оркестр «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело, хор и солисты Музыкального театра имени Федора Шаляпина. Кульминацией станет разведение Дворцового моста в полночь под «Гимн великому городу» Рейнгольда Глиэра, когда включатся огни Ростральных колонн.



«Набережная превратится в большой народный хор», — сказала руководитель проекта Юлия Стрижак. Дополнит замысел 3D-мэппинг-шоу на разведенной створке, посвященный юбилярам 2026 года — Дмитрию Шостаковичу, Дмитрию Лихачеву, Сергею Прокофьеву и Михаилу Салтыкову-Щедрину. В финале прозвучат песни Василия Соловьева-Седого «Наш город» и «Вечерняя песня».



