В Москве впервые пройдет студенческий фестиваль искусств «Физики и лирики»

В Москве с 14 по 16 мая 2026 года состоится Первый студенческий фестиваль искусств «Физики и лирики».





Участие в нем примут студенты и творческие объединения 37 столичных вузов, сообщили организаторы.





Конкурсная программа включает номера в жанрах музыки, театра и эстрады. Отбор на конкурс прошли 300 представителей московского студенчества.





Партнерами фестиваля выступают Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова (ГМПИ), Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и Финансовый университет при Правительстве РФ.





Торжественное открытие, запланированное на 14 мая, включает концерт и интерактивный мастер-класс «Хоровод», посвященный объединяющей роли русской народной культуры. На следующий день, 15 мая, на площадках ГМПИ и Дома ученых имени А. П. Александрова Курчатовского института пройдут занятия по музыкальному, театральному и эстрадному искусству. Их проведут заслуженный артист РФ Дмитрий Дмитриенко, драматург Дмитрий Минченок и заслуженный артист РФ Александр Цилинко.





Заключительный гала-концерт состоится 16 мая в Нобелевском зале Финансового университета. В нем выступят народная артистка России Надежда Крыгина, солист Большого театра Алексей Татаринцев и другие артисты.



