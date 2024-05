Группа The Rolling Stones впервые выступила на фестивале джаза в Новом Орлеане

Выступление группы The Rolling Stones состоялось на 54-м фестивале джаза в Новом Орлеане. Кадры с концерта опубликованы в официальном YouTube-канале коллектива.





Стоит отметить, что выступление на фестивале джаза в Новом Орлеане стало второй остановкой The Rolling Stones в рамках тура Hackney Diamonds. Посмотреть на кумиров пришли тысячи поклонников.





Тур Hackney Diamonds проходит в поддержку альбома, который группа выпустила в 2023 году. Концерт The Rolling Stones планировался на 50-м джазовом фестивале пять лет назад. Однако выступление пришлось отменить на фоне операции Мика Джаггера на сердце. Нынешний концерт музыканты открыли композицией Start Me Up.









Фото: YouTube