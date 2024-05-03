В Сочи представят документальные фильмы о проблемах заповедных территорий

Гости и жители Сочи увидят документальные фильмы о проблемах заповедных территорий в рамках кинопроекта «Заповедная Экочашка». Начнется он в городе-курорте 7 мая.





Кинопроект откроет череду мероприятий к 100-летию Кавказского государственного природного биосферного заповедника, сообщили в его пресс-службе.





««Экочашка» не первый год привозит в Сочи фильмы о природе, экологических проблемах, заставляя задуматься о нашем отношении к окружающему миру. В этому году организаторы добавили к названию важный акцент – «экочашка» в Сочи будет «Заповедной»», — уточняется в сообщении.





В программу войдет «сильное и смысловое» документальное кино о самом важном. Большая часть фильмов касается проблем заповедных территорий, сохранения биоразнообразия, взаимоотношения человека, его потребностей и природы.





Кинопоказы пройдут с 7 по 11 мая на нескольких площадках Сочи и Красной поляны. Зрители смогут посмотреть фильмы «Заповедной Экочашки», предварительно зарегистрировавшись.









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