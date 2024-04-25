В музее-заповеднике «Павловск» скульптуру освобождают от зимних футляров

В музее-заповеднике «Павловск» от зимних футляров освобождают беломраморную скульптуру.



Всего на зиму в музее-заповеднике было укрыто около 60 скульптур, сообщили в пресс-службе учреждения.



Отмечается, что в этом году, несмотря на раннюю оттепель, с открытием скульптуры пришлось подождать из-за минусовой температуры и снегопада.



В настоящее время от зимних футляров освободили аллегории «Мир» и «Правосудие» работы венецианского скульптора Пьетро Баратта на Больших кругах. В павильоне «Трех граций» можно увидеть одноименную скульптурную группу работы итальянского скульптора Паоло Трискорни, в галерее Гонзаго — статую, олицетворяющую времена года, в Собственном садике — величественные вазы.



«Вот-вот на Итальянской лестнице высвободятся из "оков" гривастые львы, и это значит, что весна действительно пришла в Павловск», — рассказали в музее.









Фото: пресс-служба музея-заповедника "Павловск"