Сериал «Калимба» выйдет на Okko 16 мая

Результаты отборочного тура будут объявлены 15 июля 2025 года.
Центральный персонаж проекта Нурбека Эгена — странный ученый-психолог, который в рамках опасного экс...
«Уверен, что у нас получится великолепное "чемпионское" кино», — написал Андреасян.
Выступления знаменитого Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» им. Н.С...
Всего на зиму в музее-заповеднике было укрыто около 60 скульптур.
Результаты отборочного тура будут объявлены 15 июля 2025 года.
Центральный персонаж проекта Нурбека Эгена — странный ученый-психолог, который в рамках опасного экс...
«Уверен, что у нас получится великолепное "чемпионское" кино», — написал Андреасян.
Выступления знаменитого Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» им. Н.С...
Всего на зиму в музее-заповеднике было укрыто около 60 скульптур.
Спектакль по роману Лю Чженьюня основан на китайской мифологии.
Фестиваль стартует 25 апреля и будет проходить до 16 мая 2024 года.
Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова представил в Керчи, Симферополе и Севастополе ...
Фестиваль актуального российского кино «Маяк» пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября.
Одним из хедлайнеров главной сцены станет Хаски с перформанс-программой.
Смотр приурочен к празднованию Дня Победы.
В новом сезоне премия получила новую номинацию — «Книга для экранизации».
Фильм «Там, где танцую стерхи» снят по мотивам автобиографической повести Ивана Дьячковского «Бег за...
По словам директора музея Анны Трапковой, создатели проекта попытались показать трансформацию, котор...
Его главные задачи — стимулировать развитие киноиндустрии в регионе и создать благоприятную среду дл...
Экспозиция «Война и мир» Л.Н. Толстого: место действия Беларусь» развернулась в Государственном музе...
Министр культуры рассказала об итогах заседания коллегии ведомства.
Премьера ленты запланирована на 6 июня в российских кинотеатрах.
Шоу «На Сенном базаре» покажут ко Дню родного языка, 26 апреля.
Работы такого жанра должны быть искренними и честными, считает актриса Мария Андреева.
25.04.2024