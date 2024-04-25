Сериал «Калимба» выйдет на Okko 16 мая

25.04.2024

Сериал «Калимба» выйдет на Okko 16 мая
Онлайн-кинотеатр Okko объявил дату выхода сериала «Калимба».

Психологический триллер включает восемь эпизодов и выйдет на платформе 16 мая.

Центральный персонаж проекта Нурбека Эгена — странный ученый-психолог, который в рамках опасного эксперимента решил запереть жертв и их обидчиков в одном месте.

На испытуемых надели наручники, которые бьют их током при неповиновении.

Главные роли в проекте сыграли Федор Бондарчук, Алена Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников, Юлия Волкова и другие.

В настоящее время в Сети доступен трейлер предстоящего проекта.


Фото: кадр видео