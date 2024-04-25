Стартовал седьмой сезон премии «Электронная буква»

Стартовал седьмой сезон премии в области цифровых и аудиокниг «Электронная буква», сообщает книжный сервис «Литрес».



Отмечается, что в 2024 году к жюри премии присоединились актеры театра и кино Сергей Чонишвили и Марьяна Спивак, радиоведущие Антон Комолов и Константин Михайлов, писатели Алексей Сальников, Ксения Буржская, Николай Жаринов, комик и креативный продюсер Зоя Яровицына.



В этом сезоне премия получила новую номинацию — «Книга для экранизации», победителя в которой выберут и наградят представители продюсерской компании «Среда».



Общий призовой фонд премии в 2024 году составил более 24 млн рублей.



Прием работ в новом сезоне будет вестись с 25 апреля по 2 августа. К участию в конкурсе принимаются электронные и аудиокниги, опубликованные только для платного прочтения и прослушивания.



По окончании приема заявок будет сформирован лонг-лист. Он будет объявлен в сентябре. Шорт-лист эксперты объявят в декабре. Лауреатов премии объявят в марте 2025 года.









Фото: Pixabay.com