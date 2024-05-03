В Кремле завершился международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»

Шестой международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» завершился в Кремлевском дворце. Песни о Великой Отечественной войне прозвучали в исполнении участников из 15 стран.





Конкурс-фестиваль состоял из двух дней. 28 апреля участники выступали в Малом зале Кремлевского дворца с сольными номерами. 1 мая исполнители вышли на сцену Большого зала вместе со знаменитыми российскими артистами.





Первое место в смотре занял Цзи Пэнъюй из Китая с песней «Священная война». Второе место досталось Милану Буяковичу из Сербии с композицией «Алеша». Тройку лидеров замкнул Тиро Хилариус Турнип из Индонезии с песней «Нас не нужно жалеть».





Итальянке Памеле Лачеренце отошел специальный приз. В ее исполнении прозвучала песня «На побывку едет молодой моряк». Также, сообщает ТАСС , специального приза удостоились Тэсса Сэм Чилсон из Конго, который очаровал зал композицией «Моя любимая», и представитель Словении Сашо Гачник с «Прощанием славянки».









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