Фестиваль имени Хренникова соберет около 280 солистов и музыкантов под Липецком

Десятый Всероссийский музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова пройдет на родине композитора в городе Елец Липецкой области. Мероприятие объединит 275 солистов, музыкантов и исполнителей.





Пресс-секретарь Липецкой филармонии Юлия Кондратьева в беседе с ТАСС уточнила, что фестиваль откроется концертом с участием победителей XI Открытого всероссийского конкурса молодых вокалистов имени Надежды Обуховой, который прошел в столице региона в марте.





«Валерия Торунова, Давид Саникидзе, Василиса Шаплыко, победитель конкурса Султонбек Абдурахимов. Также выступят солист Московской филармонии Арсений Безносиков (виолончель), первая скрипка в Российском национальном молодежном симфоническом оркестре Елена Таросян, липчанка, лауреат конкурса Обуховой, а ныне солистка Большого театра России Анастасия Щеголева», — перечислила собеседница агентства имена участников.





Всего на полях фестиваля выступят 275 человек, включая оркестры, сводный хор и солистов.





Мероприятие пройдет с 7 по 9 июня на открытых площадках города. Ожидается, что фестиваль посетят порядка 30 тысяч человек. На второй день зрителям представят спектакль «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» Леонида Филатова по проекту «Русское слово в музыке» на грант Минкультуры России.









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