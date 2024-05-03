Россияне смогут отправиться в поездку по патриотическим маршрутам страны

Состоялся запуск спецпроекта «#ПатриотическиеМаршруты» от Минкультуры России и Минэкономразвития. Маршруты, отметили в ведомстве, будут интересны и детям и взрослым.





В России есть свыше 140 направлений по местам воинской славы, напомнили в Минкультуры. Министерство намерено рассказать о некоторых из них в течение мая.





«Маршруты в #ГодСемьи будут интересны как детям, так и взрослым. Вы узнаете больше об истории нашей страны и ее героических страницах», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале





Также для подписчиков в этой рубрике Минкультуры приготовило призы. В ведомстве пообещали рассказать об этом позднее. Сейчас россияне могут ознакомиться с первыми маршрутами и спланировать поездку.









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