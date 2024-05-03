В Магнитогорске состоится российско-китайский фестиваль музыки «Арт-поток»

Российско-китайский музыкальный фестиваль «Арт-поток» пройдет 16 мая в Магнитогорске, сообщил журналистам министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Мероприятие объединит преподавателей и студентов музыкальных учебных заведений двух стран.





Фестиваль пройдет в Магнитогорской государственной консерватории (академии) имени Глинки, уточнил Бетехтин в беседе с ТАСС





«Он (фестиваль. — Прим. ред.) станет самым крупным мероприятием в Челябинской области, объединяющим исполнителей и исследователей русской музыки из России и Китая, а также специалистов в области сопровождения китайских студентов в процессе их профессионального обучения в российских вузах искусств», — поделился министр культуры региона с агентством.





Бетехтин уточнил, что в рамках мероприятия исполнители из двух стран совместно исполнят классические произведения российских и китайских композиторов. Среди участников — главный дирижер симфонического оркестра Университета науки и технологий города Ухань (КНР) Пэн Инфа. Также в программе фестиваля значится научная конференция о вопросах истории, теории и практики музыкально-исполнительского искусства в контексте культурного взаимодействия России и Китая.









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