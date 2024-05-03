Трехмиллионный гость посетил экспозицию Петербурга на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Трехмиллионным гостем экспозиции Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ стала Ольга из Ижевска. Об этом вице-губернатор города Борис Пиотровский сообщил в Telegram-канале.





По его словам, жительница Ижевска приехала на выставку с дочерью Катей. Для юбилейного посетителя Петербург подготовил сувениры и специальный приз. Гостям достался сертификат для двух персон на автобусную экскурсию по городу в рамках проекта «Мы в туризме».





«Воспользоваться подарком Ольга сможет до конца года», — уточнил Пиотровский.





Вице-губернатор отметил, что подтверждает статус гостеприимного Петербурга и ждет в гости. Пиотровский также выразил уверенность в том, что это будет замечательная поездка, полная впечатлений и эмоций на всю жизнь.





Ранее стала известна программа Музея кино на ВДНХ в рамках акции «Ночь музеев». Зрители увидят короткометражные фильмы 1950-х. Музей кино также представит советские ленты знаменитых режиссеров.









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