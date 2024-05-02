Музей кино покажет фильмы 1950-х в рамках акции «Ночь музеев»

Музей кино на ВДНХ представил программу мероприятий в рамках акции «Ночь музеев» 2024 года. Посетители увидят фильмы 1950-х и многое другое.





Гостей ждет мастер-класс о том, как правильно смотреть кино, паблик-ток с киноведом и генеалогом о сохранении семейной памяти, марафон кинопоказов и пять экскурсий по знаковым выставкам и экспозициям Музея кино. Мероприятия состоятся 18 мая.





В рамках «Ночи музеев» зрители увидят короткометражные фильмы «Дедушка и внучек», «Крепыш» 1950 года, «В яранге горит огонь» 1956-го. Гостей также ждут полнометражные ленты «Шумный день» (1960) Анатолия Эфроса и Георгия Натансона, «По семейным обстоятельствам (1978) Алексея Коренева.





Посетители музея кино в рамках паблик-тока со специалистом по генеалогии Марией Киселевой узнают, из каких этапов состоит генеалогическое исследование и какие фильмы стоит смотреть, чтобы понять о себе чуть больше через историю рода. Мастер-класс киноведа Алисы Мамедовой ответит на вопросы «Что такое открывающая сцена?», «Почему оператор выбирает тот или иной ракурс?» и другие.









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