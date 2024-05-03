Балерина Анастасия Волочкова извинилась перед подписчиками

Балерина Анастасия Волочкова извинилась за резкие слова в адрес некоторых подписчиков. Артистка отметила, что каждый «иногда может выплеснуть эмоции».





«Могу сказать, что у меня бесчисленное множество добрых поклонников и любящих меня людей. Я ими очень дорожу и люблю», — сообщала Волочкова в своих соцсетях.





Балерина уточнила, что не отказывается от своих слов про тех, кто безосновательно ее критикует. Также она отметила, что всегда предана своим фанатам и даже приглашает их на выступления бесплатно.





«Я согрета любовью и теплом любящих меня людей. Это очень светлая энергия», — отметила Волочкова.









Фото: Рixabay.com