Валерия Брусникина назвала творческие индустрии драйвером экономического роста

Творческие индустрии являются драйвером экономического роста, заявила вице-президент Ассоциации IPChain Валерия Брусникина на международном бизнес-форуме «Мир возможностей» в ОАЭ.





Эксперт отметила, что продукт творческих индустрий — интеллектуальные права на результаты творческой деятельности — в связке с современными IT-решениями делает рынок интеллектуальной собственности безграничным. По мнению Брусникиной, креатив не просто «фишка» инновационных компаний, но «столбовая дорога» для стран, которые стремятся к экономическому росту. Так, ООН насчитывает 13 креативных индустрий, включая рекламу, кино, музыку, издательское дело и IT.





«Особенность креативных продуктов в том, что в связке с IT-решениями они будут распространяться по миру всегда, несмотря на санкции, пандемии или стихийные бедствия вроде недавнего наводнения в Дубае», — считает эксперт.





В России, напомнила Валерия Брусникина, государство не обделяет вниманием творцов. Уже несколько лет работает специальное инфраструктурное решение для креативных индустрий — сеть РЦИС.РФ. Первый в мире промышленный блокчейн ориентирован на творческий бизнес и рыночное продвижение интеллектуальной собственности.









Фото: Оргкомитет международного бизнес-форума «Мир возможностей»