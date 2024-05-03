В Таиланде с успехом прошли «Дни московского кино»

В Таиланде завершился фестиваль «Дни московского кино».



С начала года кинопоказы посетили более 25 тысяч человек, сообщает Агентство креативных индустрий.



Отмечается, что в рамках фестиваля прошел самый крупный кинопрокат российского кино в Азии за всю историю.



«В течение 2,5 месяца, с февраля по май, в сети кинотеатров показали пять кинолент: «Вызов», «Сердце пармы», «Либерея: Охотники за сокровищами», «Конек-Горбунок» и «Обратимая реальность», — говорится в пресс-релизе.



Показы проходили в Бангкоке, Пхукете, Чиангмае и других городах. Организацией фестиваля занимался московский департамент культуры и Агентство креативных индустрий.









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