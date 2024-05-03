Выставка картины Дейнеки пройдет к 80-летию освобождения Севастополя

Одним из центральных событий празднования 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков станет выставка картины Александра Дейнеки «Оборона Севастополя».



Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.



«В правительстве Севастополя прошло совещание по подготовке и празднованию 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, которое провел первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Владиленович Кириенко», — говорится в сообщении Развожаева, опубликованном в Telegram.



Губернатор назвал выставку картины важнейшим событием 9 Мая. Выставка откроется в музее имени М.П. Крошицкого.



Участниками совещания по подготовке и празднованию 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков стали представители федеральных министерств и ведомств, общественных и патриотических движений, сенаторы, депутаты, силовики.



Губернатор Севастополя по итогам совещания поблагодарил министра культуры России Ольгу Любимову за возможность проведения в городе выставки.









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