В Музее Победы сводный хор «Московского долголетия» представит новую программу

03.05.2024
В Музее Победы 7 мая состоится премьера новой программы хора «Московского долголетия» под названием «География Победы».
В программу вошли популярные и малоизвестные песни, посвященные Великой Отечественной войне.
Вместе с хором выступят танцевальный ансамбль «Победа» и солист Тверской академической филармонии Кирилл Суслов. Также в Зале Полководцев выступит музыкальная группа «FM-BAND».
Зрители услышат композиции «Песня защитников Москвы», «В землянке», «Дети войны», «На безымянной высоте», «Под Ржевом», «На Мамаевом Кургане тишина» и многие другие.
В рамках концерта пройдет награждение победителей международного конкурса рисунков «Открытка Победы». Подробности можно узнать на официальном сайте Музея Победы.
Фото: пресс-служба Музея Победы