В Музее Победы сводный хор «Московского долголетия» представит новую программу

В Музее Победы 7 мая состоится премьера новой программы хора «Московского долголетия» под названием «География Победы».



В программу вошли популярные и малоизвестные песни, посвященные Великой Отечественной войне.



Вместе с хором выступят танцевальный ансамбль «Победа» и солист Тверской академической филармонии Кирилл Суслов. Также в Зале Полководцев выступит музыкальная группа «FM-BAND».



Зрители услышат композиции «Песня защитников Москвы», «В землянке», «Дети войны», «На безымянной высоте», «Под Ржевом», «На Мамаевом Кургане тишина» и многие другие.



В рамках концерта пройдет награждение победителей международного конкурса рисунков «Открытка Победы». Подробности можно узнать на официальном сайте Музея Победы.









Фото: пресс-служба Музея Победы