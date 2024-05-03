Московский Кремль закроют для посетителей с 5 по 9 мая

Территория Московского Кремля будет закрыта для посещения с 5 по 9 мая, сообщает Федеральная служба охраны.





Данная мера безопасности предусмотрена на время подготовки и проведения Парада Победы.





5 мая для посетителей будут открыты Оружейная палата и выставка «Алмазный фонд» с 13:00. Посетители смогут пройти в здания через Боровицкие ворота.





«8 мая территория Московского Кремля закрыта для посетителей, Оружейная палата и выставка "Алмазный фонд" работают в обычном режиме, допуск посетителей осуществляется через Боровицкий проход», — говорится в сообщении ФСО.





6, 7 и 9 мая территория Московского Кремля будет закрыта полностью.









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