Авторы Deadline назвали самые убыточные проекты Голливуда 2023 года

Четыре проекта студии Disney попали в пятерку самых крупных провалов Голливуда за 2023 год по версии Deadline. Авторы издания опубликовали материал о неудачах, куда вошел фильм «Капитан Марвел 2».





Картина заняла первое место в списке провалов Голливуда 2023 года. Убытки проекта составили 237 миллионов долларов. Общая прибыль ленты составила всего 218 миллионов долларов.





Вторую строчку занял другой кинокомикс – «Флэш» от студии Warner Bros. Потери фильма составили 155 миллионов долларов. Бронза отошла очередной части франшизы про Индиану Джонса с подзаголовков «Колесо судьбы». Убытки нового фильма составили 143 миллиона долларов. Отмечается, что Disney потратил на производство ленты почти в два раза больше средств.





Четвертое место занял мульфильм «Заветное желание» от Walt Disney Animation Studios. Замыкает пятерку самых крупных голливудских провалов комедийный хоррор «Особняк с привидениями».









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