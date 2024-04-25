В Якутии вышел в прокат фильм-призер фестиваля «Золотой ворон» «Там, где танцуют стерхи»

В Якутии вышел в прокат фильм Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи».



Показ картины стартовал в Якутии 25 апреля, сообщил режиссер.



«С 25 апреля в широкий прокат во всех кинотеатрах Якутии выходит наш фильм. У народа саха есть поверье, что кто увидит танец этой священной птицы, тот будет счастлив и благословлен. В нашем фильме стерхи танцуют, и пусть всем, кто увидит этот фильм, придет счастье», —



Фильм «Там, где танцуют стерхи» получил ранее гран-при Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон». Фильм был выбран путем зрительского голосования. Показ картины стартовал в Якутии 25 апреля, сообщил режиссер.«С 25 апреля в широкий прокат во всех кинотеатрах Якутии выходит наш фильм. У народа саха есть поверье, что кто увидит танец этой священной птицы, тот будет счастлив и благословлен. В нашем фильме стерхи танцуют, и пусть всем, кто увидит этот фильм, придет счастье», — приводит агентство ТАСС слова Лукачевского.Фильм «Там, где танцуют стерхи» получил ранее гран-при Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон». Фильм был выбран путем зрительского голосования.

Исполнитель главной роли Миша Степцов также был отмечен специальным призом жюри за выдающуюся актерскую игру и вдохновляющую историю.



Фильм «Там, где танцую стерхи» снят по мотивам автобиографической повести Ивана Дьячковского «Бег за радугой».









Фото: кадр из фильма "Там, где танцуют стерхи"