Оргкомитет конкурса вокалистов имени Глинки продлил срок приема заявок

25.04.2024

Оргкомитет конкурса вокалистов имени Глинки продлил срок приема заявок
Оргкомитет XXVII Международного конкурса вокалистов имени М.И. Глинки принял решение продлить срок приема заявок на участие в конкурсе до 15 июня 2024 года, сообщает пресс-служба конкурса.

Отмечается, что результаты отборочного тура будут объявлены 15 июля 20245 года.

«Нам поступает большое количество писем, звонков и сообщений в Телеграм канал Конкурса от будущих участников с уточнениями по программе отборочного тура и другими организационными вопросами. Мы приняли решение продлить срок приема заявок, чтобы дать возможность всем молодым талантливым музыкантам участвовать в отборочном туре и проявить себя на большой сцене», — уточнила Председатель жюри и художественный руководитель Конкурса, Заслуженная артистка РФ, солистка Мариинского театра Альбина Шагимуратова.

Конкурс вокалистов имени М.И. Глинки проводится с 1960 года и является одним из самых престижных музыкальных конкурсов в России. В 2024 году конкурс пройдет в очном формате с 8 по 16 октября в Зале «Зарядье».

По окончании конкурса состоится концерт лауреатов в Смоленской областной филармонии.