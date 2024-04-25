Оргкомитет конкурса вокалистов имени Глинки продлил срок приема заявок

Оргкомитет XXVII Международного конкурса вокалистов имени М.И. Глинки принял решение продлить срок приема заявок на участие в конкурсе до 15 июня 2024 года, сообщает пресс-служба конкурса.



Отмечается, что результаты отборочного тура будут объявлены 15 июля 20245 года.



«Нам поступает большое количество писем, звонков и сообщений в Телеграм канал Конкурса от будущих участников с уточнениями по программе отборочного тура и другими организационными вопросами. Мы приняли решение продлить срок приема заявок, чтобы дать возможность всем молодым талантливым музыкантам участвовать в отборочном туре и проявить себя на большой сцене», — уточнила Председатель жюри и художественный руководитель Конкурса, Заслуженная артистка РФ, солистка Мариинского театра Альбина Шагимуратова.



Конкурс вокалистов имени М.И. Глинки проводится с 1960 года и является одним из самых престижных музыкальных конкурсов в России. В 2024 году конкурс пройдет в очном формате с 8 по 16 октября в Зале «Зарядье».



По окончании конкурса состоится концерт лауреатов в Смоленской областной филармонии.