XXIII Московский Пасхальный фестиваль охватит более 40 городов

XXIII Московский Пасхальный фестиваль пройдет в более 40 городах России.



Фестиваль стартует 25 апреля и будет проходить до 16 мая 2024 года. В этом году впервые в истории фестиваля симфоническую программу представит сводный оркестр Мариинского и Большого театров.



В этом году на фестивале прозвучат произведения Римского-Корсакова, Мусоргского, Глинки, других великих композиторов. В рамках фестиваля пройдет Симфоническая, Хоровая и Звонильная программы.



В рамках Симфонической программы музыканты за 22 дня побывают в 24 городах. Столичные концерты откроет выступление оркестра в «Зарядье» в Пасхальное воскресенье.



На Поклонной горе 9 мая состоится общедоступный симфонический концерт под управлением Валерия Гергиева. Вечером в этот день на сцене Большого зала Консерватории пройдет гала-концерт с участием Дениса Мацуева.



В рамках Хоровой программы запланировано более 45 хоровых выступлений. Десятки концертов колокольной музыки пройдут в рамках Звонильной программы. Программа в этом году охватит 23 храма Москвы, Санкт-Петербурга, Истры.



Московский Пасхальный фестиваль проходит при поддержке ВТБ.









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